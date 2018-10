Sanremo. “Taglio del nastro” questa mattina al Forte di Santa Tecla per Stile artigiano. Il tradizionale evento di Confartigianato Imperia dedicato alle eccellenze artigianali e alle delizie agroalimentari del territorio è stato inaugurato dal presidente Enrico Meini e dagli assessori Barbara Biale ed Eugenio Nocita.

Per tutta la giornata, fino alle 21, i locali interni della storica struttura che affaccia su Porto Vecchio ospiteranno mostra e vendita di prodotti dei maestri artigiani liguri nonché degustazioni di specialità culinarie. Presenti le tipicità dei diversi settori, da quello artistico e della maglieria fino alla cosmetica. In vetrina, anche piccoli produttori locali di vino e olio e d’oliva.

di 14 Galleria fotografica Sanremo, inaugurazione Stile Artigiano









«Siamo alla quarta edizione di questo appuntamento che presenta l’eccellenza ligure imperiese con il marchio “Artigiani in Liguria” – spiega il presidente Meini –. Il percorso si snoda a partire dagli acconciatori, dai lavoratori del legno per scoprire così il mondo della bicicletta e del tessuto. I visitatori potranno poi accedere a un secondo salone che ospita il settore agroalimentare con prodotti tipici del territorio, dalla sardenaira al vino e all’olio d’oliva. Confartigianato Imperia punta molto sull’eccellenza artigianale locale: xerchiamo infatti di valorizzare quei mestieri che vanno scomparendo e rischiano di essere dimenticati, dando la possibilità ai visitatori di conoscere realtà poco conosciute, come quella dell’olio nuovo».

Un appuntamento quello di Stile artigiano che promuove le antiche maestranze ma anche «le attività produttive locali e il turismo» – come hanno sottolineato gli assessori Biale e Nocita -, e che quest’anno, cadendo proprio il giorno di Halloween, ha visto il Forte vestirsi a tema con ambientazioni dedicate e un Horror Bar in cui saranno serviti aperitivi e assaggi speciali. Per il divertimento di grandi e piccini, nel pomeriggio sono previsti momenti di animazione con acconciature e trucco horror (dalle 16 alle 21 – ingresso libero).