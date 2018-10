Sanremo, il video che incastra lo stupratore arrestato dai carabinieri

Sanremo. E’ nelle immagini della telecamera di un negozio la prova che Rodrigo De Franco, 36 anni, si trovava nei pressi della ciclabile a San Martino dove lunedì mattina una giovane inglese ha subito una violenza sessuale mentre faceva jogging. Sono queste immagini, oltre che la testimonianza della stessa vittima e di altre persone, ad aver incastrato l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine e agli arresti domiciliari.

Nato in Brasile, adottato da una famiglia di Taggia, Rodrigo De Franco si trova ora in carcere. Dovrà rispondere di violenza sessuale. Tra i suoi precedenti, risultano anche molestie sessuali nei confronti di altre donne: l’ultimo caso sarebbe avvenuto in spiaggia l’estate scorsa.

De Franco è stato arrestato dai carabinieri di Sanremo, al comando del capitano Mario Boccucci. Dall’identikit fornito dalla giovane vittima, i militari hanno subito intuito che l’aggressore era Rodrigo De Franco e sono andati a cercarlo nella sua abitazione di Taggia per condurlo prima in caserma e poi in carcere.