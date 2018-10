Sanremo, il presidente di Federgioco Romeo: “Incontro positivo con i rappresentati del Governo”

Sanremo. Il presidente di Federgioco Olmo Romeo ha incontrato il prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del ministro Matteo Salvini:

“Questo pomeriggio ho avuto un colloquio molto soddisfacente con il prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del ministro Matteo Salvini, grazie all’interessamento della sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi, consigliere del ministro Salvini, che voglio ringraziare. Abbiamo toccato molti temi e ho avuto modo di esporre le problematiche delle case da gioco in generale, ma soprattutto la problematica relativa al futuro del Casinò di Campione.

Su questo punto ho avuto ampie rassicurazioni e a breve avremo una risposta in merito”. E’ quanto dichiara Olmo Romeo, presidente di Federgioco, a seguito dell’incontro odierno al Ministero degli Interni per discutere della crisi aziendale della casa da gioco di Campione, chiusa dallo scorso mese di luglio. “La soluzione potrebbe essere quella di trovare una formula transitoria per permettere la continuità aziendale e garantire la riapertura, ridando il lavoro agli addetti della casa da gioco quanto prima, per poi arrivare a un ragionamento più complesso riguardante anche tutti gli altri casinò.

Ho trovato interlocutori molto preparati sull’argomento - ha proseguito il Presidente di Federgioco - cosa non scontata. Il Prefetto si è impegnato a farmi avere una risposta e una proposta di soluzione entro la settimana prossima“.