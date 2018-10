Sanremo, il Gruppo dei 100 svela i primi candidati consiglieri a sostegno di Tommasini sindaco

Sanremo. Lunedì sera, all’Ariston Roof di Sanremo, si è tenuta una affollata riunione del Gruppo dei 100 allo scopo di delineare le strategie della lista civica che si presenterà alle elezioni amministrative del prossimo anno a sostegno del candidato sindaco Sergio Tommasini.

Di fatto è in atto il passaggio dei 100 da movimento civico a lista civica. Quest’ultima avrà con ogni probabilità nome e simbolo differenti pur richiamando in maniera evidente il logo attuale.

Sergio Tommasini ha evidenziato come l’attuale direttorio subirà una evidente trasformazione essendo ormai lui il candidato sindaco non solo dei 100 ma dell’intera coalizione di centrodestra.

Conseguentemente, ha ribadito Tommasini, la guida del Gruppo, da qui alle elezioni del 2019, viene affidata ad Antonio Bissolotti ed Alessandro Mager. Spetterà a loro il delicato compito di comporre una Lista dei 100 qualificata ed in linea con lo spirito civico del movimento che tanti consensi sta riscuotendo in città. Dovranno inoltre confrontarsi con gli altri partiti per stabilire regole e programmi della prossima campagna elettorale.

Dopo diversi interventi di Mager e Bissolotti, hanno preso la parola, in rappresentanza del Gruppo Donne 100, Laura Nante e Nicoletta Di Norscia illustrando i progetti benefici sui quali stanno intensamente lavorando, che culmineranno in un primo importante evento il 26 ottobre prossimo presso il Ristorante Bucacena di Sanremo.

E’ stato poi ribadito all’assemblea che stanno pervenendo numerosissime richieste di partecipazione alla futura lista dei 100 e che le stesse saranno necessariamente oggetto di attenta valutazione da parte dei responsabili del Gruppo.

Con questa premessa sono stai comunicati i nomi di alcuni candidati consiglieri che hanno già ottenuto il via libera alla partecipazione alla contesa elettorale.

Stefania Mostardini – già Vice-Presidente Provinciale dell’Ordine dei Farmacisti

Piero Correnti – già Direttore Personale del Casinò

Daniele Moraglia – Presidente di Sanremo Triathlon

Romano Capponi – Assicuratore

Roberto Amisano – Titolare negozio Vodafone di Sanremo

Marco Manara – Imprenditore Settore Nautico

Laura Nante – Imprenditrice

Altri nominativi verranno comunicati più avanti.

Il Gruppo dei 100