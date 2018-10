Sanremo. E’ di nuovo emergenza per il personale precario impiegato in Amaie Energia, la partecipata del Comune che si occupa, tra le altre cose, della raccolta differenziata porta a porta.

Il decreto Dignità (entrerà in vigore il 1° novembre) – come denunciato negli scorsi giorni dal consigliere comunale di Sanremo Insieme Fabio Ormea – impone l’obbligo alle aziende pubbliche e private di assumere o, all’opposto, licenziare, il personale a tempo determinato in servizio per almeno due anni presso lo stesso ente.

Una norma nata con la finalità di spingere verso la stabilizzazione ma che potrebbe causare, sopratutto per le partecipate comunali, l’effetto contrario.

Questo pomeriggio è previsto a tal proposito un incontro a Palazzo Bellevue tra i lavoratori, il sindaco Biancheri e i vertici di Amaie Energia, proprio per cercare di capire come tutelare una ventina di dipendenti che rischiano di essere lasciati a casa, in virtù dell’impossibilità per le aziende pubbliche, dettata sempre da altre leggi dello Stato in materia di razionalizzazione delle spesa, di assumere a tempo indeterminato.

Il personale coinvolto nella vertenza è di circa 36 unità, a fronte di una sessantina impiegato in totale attraverso società interinali. Per queste 36 bisogna capire quali tra loro hanno avuto un rinnovo contrattuale prima del 5 agosto, data di promulgazione del decreto Dignità.

Lo spartiacque stabilisce chi potrà godere di un ulteriore proroga per altri 36 mesi e chi invece rischia seriamente il lavoro.

A conti fatti dall’azienda, circa 20 tra addetti al porta a porta e allo spazzamento stradale e amministrativi.