Sanremo, il cordoglio del presidente di Federalberghi provinciale per la scomparsa di Mario Cattaneo

Sanremo. Igor Varnero, presidente di Federalberghi provinciale, ricorda Mario Cattaneo.

“A Mario va la gratitudine degli albergatori di Sanremo e della Riviera dei Fiori, per il suo costante impegno sul fronte della Milano-Sanremo e degli eventi giovanili che la US Sanremese Ciclismo 1904 ha organizzato in questi anni.

Il mio personale ricordo va alle tante occasioni in questi anni, l’ultima ancora poche settimane fa, in cui ci siamo confrontati per parlare di ciclismo e delle ricadute che da sempre questo grande sport ha sul turismo del nostro territorio sia a livello di immagine sia di presenze turistiche concrete e misurabili, trovando sempre una competenza e una disponibilità fuori dal comune.”