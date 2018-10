Sanremo, il chitarrista Piero Bonaguri in concerto alla chiesa evangelica luterana

Sanremo. Sabato 13 ottobre alle 17 il chitarrista Piero Bonaguri, uno dei più apprezzati allievi di Segovia, terrà un concerto presso la Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo in via Garibaldi, 37.

Il programma presenta musiche di Luys Milan, Maria Rodriguez, Roberto Tagliamacco, Giovanni Podera, Joaquin Rodrigo e Mario Castelnuovo-Tedesco. Di quest’ultimo ricorre quest’anno il 50esimo della scomparsa ed oggi negli Usa è riconosciuto tra i compositori italiani più famosi, in particolare per la musica da film e per chitarra. Durante il concerto Piero Bonaguri eseguirà anche brani commissionati dal Comitato Scientifico del convegno internazionale di Alessandria proprio per celebrare tale ricorrenza. I pezzi dedicati a Castelnuovo-Tedesco saranno quelli di Alessandro Spazzoli, Marco Reghezza, Filippo Ferruggiara e Paolo Ugoletti, editi da UtOrpheus (Bologna).

Essi avranno l’onore di essere depositati ufficialmente dalla nipote di Mario Castelnuovo-Tedesco, Diana, presso la Biblioteca del Congresso Nazionale di Washington accanto ai manoscritti del nonno fuggito dall’Italia nel 1938 in seguito alle leggi razziali.

Il concerto sarà preceduto da una breve esibizione del giovanissimo duo chitarristico composto da Federico e Gabriele Tala, vincitore recentemente di tre primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Ingresso libero.