Sanremo, il candidato sindaco Tommasini sui disordini in carcere: “Episodi che non devono ripetersi”

Sanremo. “Chiedo con forza un intervento rapido da parte del ministero di grazia e giustizia, una vicenda come quella accaduta nel carcere di Sanremo non deve più ripetersi”.

Così Sergio Tommasini il candidato sindaco del Gruppo dei 100, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, in merito ai disordini avvenuti nella notte tra sabato e domenica alla casa circondariale di Sanremo.

“Condivido le parole dell’europarlamentare Lara Comi e dell’onorevole Giorgio Mulè che nelle sedi opportune faranno sentire la loro voce affinché questi episodi non si ripetano più. Inoltre colgo l’occasione per dare la mia solidarietà e vicinanza a tutto il personale del carcere di Sanremo che con grande professionalità ha permesso che la situazione non degenerasse”.