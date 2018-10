Sanremo, il 23 ottobre interruzioni del servizio di energia elettrica: le utenze interessate

Sanremo. Il 23 ottobre l’Amaie Spa eseguirà dei lavori che comporteranno interruzioni nell’erogazione di energia elettrica dalle 14 alle 17 alle utenze di via Madonna della Costa, strada S.E. Marsaglia, via Dante Alighieri, salita San Romolo, piazzale Assunta, strada Rocca, via Galileo Galilei, via Martiri della libertà, via Tapoletti, piazza Castello, via Romolo Moreno, via del Popolo, via Rivolte, vicolo Costa, via dei Lavoratori, via Palmari, via Luca Spinola, vicolo Maimone, vicolo Caserotte, via dell’Alleanza, vicolo Manarola, via Ferruccio, vicolo Piazzaretto, via Umana, via Riccobono, via Martini, via Santo Stefano, via Palma, strada Borgo, via Ponte Santa Maria, via dei Mille, via Savanarola, via Cisternin, via Cisterna, vicolo Bottini, vicolo Porte, piazza Capitolo, vicolo Balilla.

“Gli impianti devono considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione” – avvisa Amaie.