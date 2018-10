Sanremo, i risultati del “Ciao Enzo”–Spumanti La Versa e del National Domina Championship

Sanremo. Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte due gare. Sabato 20 ottobre si è giocata la “Ciao

Enzo” – Spumanti La Versa, una 18 buche stableford tre categorie, mentre domenica 21 ottobre si è tenuta

la quarta prova del National Domina Championship, una 18 buche stableford tre categorie.

“Ciao Enzo” by Spumanti La Versa

Sabato 20 ottobre 2018 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Paola Poggio 31

1° Netto Roberto Isaia 38

2° Netto Lorenzo Noveri 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Franco Formaggini 40

2° Netto Gianni Bojolo 39 Castellaro

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alvaro Vignali 41

2° Netto Luigi Domolo 36

Ultimo Netto Lucio Collina 14

Premi Speciali

1° Signore Lucia Di Tillio 35

1° Seniores Gino Salemme 39

Driving Contest maschile Luca Carassale

Driving Contest femminile Maria De Mattia

Nearest to the Pin maschile Cristiano Vergani 0,38 mt

Nearest to the Pin femminile Tilly Giudice 1,00 mt

Domina Championship

Domenica 21 ottobre 2018 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Andrea Beniamini 39 Garlenda

1° Netto Federico Riva 41 Monticello

2° Netto Luca Carassale 39

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Andrea Russiello 39

2° Netto Mariafausta Boschiero 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto Lorenzo Ciquera 44

2° Netto Elisa Cicala 39

Premi Speciali

1° Signore Eleonora Colucci 38 Ciliegi

1° Seniores Raffaella Bono 37 Settimo

Nearest to the Pin Mario Citterio mt. 1,54

Sabato 27 e domenica 28 ottobre si giocherà Palla d’Oro & d’Argento by Casinò di Sanremo, una

delle gare storiche del circolo, infatti le prime edizioni risalgono ai primi anni ’50. La formula di gara prevede

36 buche medal per la prima categoria (0/15) e una 36 buche stableford per la seconda categoria (16/36).