Sanremo, i consiglieri Berrino e Lombardi: “Ancora disagi nelle scuole matuziane”

Sanremo. Continuano i disagi per i ragazzi che frequentano le scuole matuziane. Questa volta i disagi hanno interessato gli studenti di tre sezioni della scuola media di Coldirodi che non sono potuti entrare nelle loro a classi per il crollo di un controsoffitto.

“I ragazzi a causa del crollo – intervengono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luca Lombardi e Gianni Berrino – sono stati dirottati nelle classi delle elementari. Solo per un caso fortuito l’incidente non si è trasformato in tragedia. Sta di fatto che da quando sono iniziati i lavori di messa in sicurezza gli studenti ed il personale scolastico sono sempre più esposti al rischio di incidenti: Non si sa ancora quanto dureranno i lavori e il timore dei genitori, molto preoccupati, è che i figli debbano vivere in questa situazione di pericolo per molti mesi ancora”.

E, purtroppo, gli studenti ed il personale della scuola media di Coldirodi non sono gli unici a dover convivere con polveri e cantieri: nella stessa situazione, infatti, si trovano i piccoli studenti e gli insegnanti della scuola materna e primaria il Poggio.

“Anche qui – continuano i due consiglieri – i lavori di ristrutturazione dovevano iniziare a metà giugno, tant’è che i bambini in fretta e furia erano stati spostati nell’oratorio, uno stanzone che non rispetta nessuna norma sulla sicurezza: spostati inutilmente perché in realtà i lavori sono iniziati a luglio. Peccato che ad oggi i lavori non sono ancora terminati e i bambini frequentano una scuola che è un cantiere aperto, dove la polvere la fa da padrona, non solo nelle aule ma anche nella mensa, andando così ad aggravare anche dal punto di vista igienico sanitario una situazione già di per sé molto critica.

Anche i lavori della veranda parrebbero in alto mare tanto che per accelerare i tempi di demolizione gli operai hanno lavorato incessantemente con i martelli pneumatici anche durante l’orario di scuola finché non sono stati fermati dagli insegnanti che si lamentavano per il troppo rumore e la polvere. Gli insegnanti hanno addirittura dovuto allontanare dal plesso un bambino perché asmatico e, quindi, intollerante a quella situazione estrema e per proteggere tutti gli alunni dal forte trambusto causato dai lavori hanno dovuto spostarli presso il cortile.

Esiste il diritto allo studio ma anche alla sicurezza delle scuole e compito primario di un’amministrazione comunale è quello di assicurare che le strutture del territorio non presentino problematiche particolari e che siano adeguate alle normative. E questa amministrazione ha cercato di adempiere a questo compito, ma lo ha fatto e lo sta facendo nel modo più sbagliato.

E l’errore va ricercato in una programmazione dei lavori troppo superficiale e per niente allineata con il calendario scolastico, un errore, grave, che mette in serio pericolo l’incolumità di bambini, studenti e personale scolastico.

Un errore – concludono i Lombardi e Berrino – che facilmente si poteva evitare e che fa nascere in noi una domanda spontanea: “Perché iniziare i lavori a settembre alla ripresa delle lezioni e non in estate quando le scuole sono chiuse?” Ma forse per l’amministrazione Biancheri, che si vuole ispirare alla “buona scuola” dell’alleato PD, questo è il modus operandi giusto e corretto“.