Sanremo, Halloween per le famiglie: nella notte di Ognissanti va in scena il musical “Le Streghe”

Sanremo. Le vicende storiche della Valle Argentina, delle streghe diventano un musical con protagonisti attori locali, per uno spettacolo coinvolgente per bambini e famiglie.

E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Bellevue dall’assessore al turismo Marco Sarlo e dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande - dopo i saluti del sindaco Biancheri – lo spettacolo Le Streghe, in scena al teatro Ariston la sera del 31 (ore 21). Un musical che ha riscosso successo in tutte le sue precedenti rappresentazioni e che si riscopre in grande nel “tempio della canzone italiana”.

Una favola che ben si adatta al periodo di Halloween, festa ormai divenuta un momento di divertimento immancabile per adulti, ragazzi e bambini. Una serata di allegria, buona musica e spettacolo per grandi e piccoli.

“Le streghe – Musical tra storia e leggenda” andrà in scena mercoledì al Teatro Ariston di Sanremo – la notte di Halloween appunto – e sarà eseguito totalmente dal vivo, con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Città di Bordighera coadiuvata, per la sezione ritmica, dai sei musicisti di Le Streghe Rock Band. Il cast artistico è formato da circa 20 elementi, tra cantanti e ballerini.

La rappresentazione viene portata in scena dalla compagnia “Musical I Love You” – di Manuela Gaslini e Luca Guerra, con la collaborazione di Cinzia Butti e Marco Zaccaria – in attività dal 1999 e con alle spalle una serie di famose rappresentazioni quali “Jesus Christ Superstar” e “Cats” ed alcune produzioni proprie quali “Musical Dreams”, “MusicalToons”, “Fuori di Musical”, “Broadway Star” e “Musical 10 e Lode!”.

Si tratterà di uno spettacolo che per la prima volta sarà “interattivo”, ovvero coinvolgerà anche il pubblico in sala che lo desidera. I più piccoli sono infatti invitati a presentarsi al Teatro con i loro costumi e travestimenti di Halloween preferiti.

L’ambientazione e la trama di “Le Streghe” sono più che mai locali. In un piccolo paese dell’entroterra Ligure, in alta Valle Argentina, verso fine del 1500, le “erbolarie” dei paesini limitrofi si riuniscono, come tutti gli anni durante la notte di San Giovanni, per presentare le loro pozioni e ricette. Il particolare simposio viene però interrotto dalla notizia che l’Inquisizione ha inviato anche in quel paese un Vicario per catturare tutte e tutti coloro che si occupano di magia, in quanto persone che si associano al maligno ed alla magia nera. Il Vicario, personaggio integerrimo ma pieno di paure, cerca di portare a termine il compito assegnatoli. Riuscirà il gruppo di medichesse a sottrarsi al triste destino? La vicenda si sviluppa tra intrighi, travestimenti, fantasie e … tanta musica: uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Lo spettacolo – presentato dalla Compagnia Musical I Love You e dalla Dem’Art – ha il patrocinio e il contributo del Comune di Sanremo.

Biglietti a partire da 10 fino a 25 euro per la poltronissima.