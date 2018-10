Sanremo. L’istituto agrario “Ruffini-Aicardi” di Sanremo da vent’anni è gemellato con la scuola ESA ( Ecole Superieur d’Agricolture) di Angers nella regione della Loira e ogni anno una rappresentanza degli studenti italiani delle classi quinte si reca in Francia per una settimana di visite volte a favorire lo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali nell’ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro proposti dall’istituto.

Nella scorsa settimana gli studenti della classe 5A (Mattia Bertolino, Ginevra Vaccaro, Martina Savona, Giulia Rebaudo, Mattia Gadina, Lorenzo Faraldi ) e della 5B ( Ryan Logico, Marco Arteaga, Lorenzo Viale, Alessandro Conte, Davide Vacca, Laura Garoscio, Giovanni Barcellona), accompagnati dalle docenti Ilaria Ambrosini e Silvia Saraceni, hanno visitato una cantina per la produzione di Champagne, aziende produttrici di funghi, di sidro, vivai di piante ornamentali , il parco sensoriale Camifolia,e i famosi giardini del castello di Villandry.

Durante il soggiorno gli studenti hanno potuto apprezzare anche i giardini del concorso “I giardini sfuggiti” (Échappées de jardins), competizione riservata alle scuole di Angers; il giardino con il tema “Prends en de la graine”, alla cui realizzazione aveva partecipato in aprile un gruppo di studenti dell’istituto “Rufffini-Aicardi” in collaborazione con gli studenti dell’ESA si è classificato al primo posto e , in quanto, vincitore,verrà esposto nel corso dell’estate 2019 nel centro di Angers.

Il gemellaggio con la scuola ESA di Angers offre, inoltre, agli studenti dell’istituto “Rufffini-Aicardi” la possibilità di svolgere stage estivi presso aziende del settore o di completare la propria formazione tecnico- professionale superiore presso la scuola stessa; negli anni alcuni studenti del nostro istituto hanno intrapreso con successo questo percorso formativo e per alcuni di loro si sono aperte concrete opportunità lavorative.