Sanremo, gli alunni della “Rubino” a scuola di giornalismo con Riviera24.it

Sanremo. Nasce #Rubinogazette, la rubrica curata dai piccoli alunni della scuola primaria “Antonio Rubino”. Ogni mese gli studenti si cimenteranno nella stesura di un articolo di giornale corredato di foto e video.

Il tema sarà libero ma sempre legato all’attività didattico-formativa intrapresa nel corso dell’anno scolastico dalle classi del plesso coinvolte. Quindi, partecipazione ad eventi sportivi, culturali, musicali, incontri con autori nella biblioteca della scuola, gite, visite didattiche e tanto altro.

«La rubrica – spiega la maestra Anna Maria Cosentino, referente del progetto – vuole raccontare attraverso la voce dei protagonisti il legame e la presenza attiva della nostra scuola sul territorio e come esso può diventare valido e positivo ambiente d’apprendimento per i ragazzi. Il laboratorio di giornalismo è una delle attività che da sempre suscita un notevole interesse nei più giovani. Nel corso del progetto, che durerà da ottobre 2018 a giugno 2019, gli alunni intraprenderanno un percorso formativo di crescita che li porterà a prendere coscienza di far parte di una realtà più complessa e di poter incidere sui suoi cambiamenti, attiveranno atteggiamenti critici nei confronti dell’esperienza umana e sociale, si confronteranno con punti di vista diversi ed impareranno a collaborare, a fare e saper vivere insieme».