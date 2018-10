Sanremo, fiamme davanti alle scuole. Interviene il 115

Sanremo. Intervento dei vigili del fuoco davanti alle scuole medie Dante Alighieri. Verso le 6 i pompieri del locale distaccamento hanno domato un incendio di piccole dimensioni in via Margotti. Il rogo, le cui cause sono in via di definizione, si è sviluppato in del materiale da cantiere accatastato di fronte all’edificio che ospita il plesso scolastico.