Sanremo. Sabato 13 ottobre, Santo Patrono, in occasione della “Giornata Nazionale delle Famiglie”, dalle 15 alle 19 il museo civico di Sanremo si trasforma in uno spazio dedicato ai bambini di tutte le età che potranno così partecipare a visite guidate e laboratori didattici pensati appositamente per loro.

Una giornata in cui tutta la famiglia si ritrova al museo per godere dell’arte, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, nonché per imparare divertendosi e crescere confrontandosi con gli altri.

Dalle 15 alle 19 sono previste visite guidate alla collezione permanente di Palazzo Nota a cura degli “Apprendisti ciceroni” delle classi 4 e 5 A del Liceo scientifico C. Colombo di Sanremo, con il coordinamento della Delegazione FAI della Provincia di Imperia.

Per l’occasione le visite guidate e l’ingresso al museo civico saranno gratuiti. A partire dalle 16, i bambini potranno partecipare, insieme ai loro genitori, ai laboratori artistici ed archeologici curati dalla dott.ssa Chiara Tonet e dal dott. Luigi Di Francescantonio della sezione didattica del museo.

I bambini potranno scegliere tra due differenti laboratori:

– “Animali prima della storia” (età 8-11 anni), in cui impareranno a riconoscere le specie preistoriche

– “Artisti in miniatura” (età 5-8 anni), un viaggio fantastico attraverso i dipinti, i disegni e le illustrazioni per l’infanzia di Antonio Rubino con la rielaborazione creativa, in sede di laboratorio, di un’opera d’arte in miniatura.

Il costo dei laboratori è di 3 euro a bambino. Ingresso gratuito per adulti e accompagnatori. Prenotazione obbligatoria per i laboratori didattici al numero 0184 580700.

L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo e dal Museo Civico di Sanremo in collaborazione con la Delegazione FAI della Provincia di Imperia e con il Club per l’Unesco di Sanremo.

Inoltre, sempre in occasione della festività del Santo Patrono, sabato 13 ottobre apertura straordinaria della Pinacoteca Rambaldi (Museo di Villa Luca di Coldirodi), con ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.