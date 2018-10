Sanremo. Ci vorranno tre giorni di lavori, salvo imprevisti metereologici, per riparare la condotta dell’acquedotto del Roja esplosa nella notte tra sabato e domenica ai Tre Ponti.

La prima stima dei danni a carico di Amaie (il tratto del lungomare è di competenza alla società del Comune matuziano e non di Rivieracqua) è nell’ordine dei 10/20 mila euro per i lavori di riparazione, escluse le eventuali ripercussioni in ordine ai disservizi degli stabilimenti balneari della zona.

Se ad una prima e logica ricostruzione sembrava che il tubo fosse esploso a causa di un aumento della portata idrica a fronte delle piogge che stanno battendo il Ponente in questi giorni, ma in realtà, secondo l’analisi dei tecnici, è emerso che il motivo è da ricercarsi nell’aumento della pressione dovuta ad un consumo dell’acqua minore rispetto alla portabilità che normalmente dovrebbe avere quel tratto di acquedotto che risale agli anni ’80.

Non è la prima volta che si verifica un inconveniente simile nella strada chiusa che passa sotto Corso Mazzini e a ridosso della ciclabile.