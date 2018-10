Sanremo. Alle 1.30 circa della notte appena trascorsa è esploso una tubatura della Amaie in via Matteotti. Il guasto si è verificato all’altezza del civico 181, a pochi passi da piazza Colombo e dal teatro Ariston. Lo stillicidio ha interessato diversi scantinati della zona, che ora risultano allagati.

Per pompare via l’acqua sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento Operano anche i tecnici dell’Amaie per riparare la condotta danneggiata. Presente sul posto la polizia locale.