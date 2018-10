Sanremo, ecco “party boy”: il personaggio che trasforma via Matteotti in discoteca all’aperto (in barba all’ordinanza)

Sanremo. Lo chiameremo “party boy” anche se anagraficamente non è proprio un ragazzo. Si tratta di un uomo di mezz’età, vestito in mimetica, che da un po’ di tempo “mette musica” nella centralissima via Matteotti.

Per “mettere musica” si intende che, dotato di cassa e potente amplificatore, si piazza all’incrocio con via Ecoffier e spara la “dance” a tutto volume, mimando un karaoke con il microfono (muto), in barba all’ordinanza che vieta agli artisti di strada di esibirsi con l’amplificazione a meno che non siano iscritti alla Siae o abbiano conseguito almeno due esami al conservatorio. Cose che dubitiamo “party boy” abbia fatto.

Comunque sia dopo un po’ i commercianti gli fanno notare il frastuono, i vigili intervengono e il simpatico personaggio abbassa la musica, dopo aver trasformato il centro matuziano in una discoteca all’aperto.