Sanremo. E’ stato trasferito in serata nel carcere di Imperia, Rodrigo De Franco, 36 anni: l’uomo accusato di aver violentato una cittadina britannica di 23 anni mentre faceva jogging all’alba di lunedì sulla pista ciclabile di Sanremo a di 23 anni sulla pista ciclabile di Sanremo.

Nato in sud America, l’uomo è stato poi adottato da una famiglia italiana. Oltre all’Italia, il 36enne ha vissuto anche in Olanda e Spagna e parla fluentemente diverse lingue.

Ad arrestarlo, in un’operazione congiunta con la polizia, sono stati i carabinieri al comando del capitano Mario Boccucci.

Sembra che l’uomo abbia avuto, recentemente, problemi con la giustizia: in un episodio avrebbe aggredito le forze dell’ordine.