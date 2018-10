Sanremo, due nomination per Amer Yachts al MetsTrade di Amsterdam

Sanremo. Due nomination per Amer Yachts – Gruppo Permare al Boat Builder Awards 2018 – MetsTrade di Amsterdam.

Il cantiere sanremese è stato selezionato dal più importante salone internazionale dedicato agli accessori nautici per le categorie “Innovazione nel processo di produzione” e “Iniziativa ambientale“.

La prima nomination è stata attribuita per il cruscotto sul fly deck stampato in 3D che è stato posizione sull’ultimo gioiello Amer, la Twin 94. “In collaborazione con Superfici di La Spezia – spiega Amer Yachts – abbiamo introdotto il primo componente stampato in 3D in ABS e PET. Il cruscotto stampato accoglie tutti i strumenti di alta tecnologia come il GPS e vari altri ed il joystick Volvo Penta“.

La seconda, invece, è stata riconosciuta proprio al superyacht, in particolare per la sua attenzione all’ambiente. “L’ultimo Amer 94, il primo motorizzato con due Volvo Penta IPS 1350 è stato costruito dal Cantiere Permare con l’intento di ridurre il suo impatto ambientale. La scelta del tipo di motorizzazione, i generatori a velocità variabile contribuiscono alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento. Per i ponti, al posto del tradizionale teak, è stato scelto il sughero. Sul fly sono stati usati materiali riciclati e riciclabili. Al posto della tradizionale antivegetativa è stata adottata una pellicola adesiva speciale (consiste in una pellicola applicata al posto della tradizionale vernice che consente di evitare i costi annuali di trattamento in quanto ha una durata di 4/5 anni) assieme ad diverse altre soluzioni eco-friendly“.