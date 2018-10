Sanremo, doppio appuntamento al Forte di Santa Tecla per la rassegna “Spazivisivi2018″

Sanremo. Doppio appuntamento quest’oggi al Forte di Santa Tecla per quanto riguarda gli incontri relativi alla rassegna di fotografia “Spazivisivi2018”.

Alle 17 sarà protagonista Valentina Tamborra la quale durante suo intervento parlerà di identità e confini e racconterà in anteprima per Spazivisivi 2018 il progetto “Mi Tular-Io sono il confine”, realizzato con il sostegno di Visit Norway. Un viaggio nel luogo più a nord stabilmente abitato: Le Svalbard. Oltre a questo argomento, Valentina Tamborra avrà modo di illustrare un altro suo progetto: “La sottile linea rossa”. Farà da moderatore Maurizio Garofalo.

Lo stesso Maurizio Garofalo alle 20,30 affronterà un tema di grande attualità in Fotografia, infatti il tema dell’incontro sarà: “Diritti e doveri in fotografia”.

Una conversazione su come muoversi nel migliore dei modi quando scattando fotografie si entra nel campo del diritto alla privacy, in quello della tutela del diritto d’autore oppure in quello della moralità e dell’etica. Insomma un piccolo libretto di appunti per essere sempre pronti e preparati in qualunque occasione.