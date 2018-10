Sanremo. Una trentina lecci ha dato “il cambio” simbolico ai diciassette pini marittimi abbattuti nel maggio scorso in via Padre Semeria.

Dopo i lavori di messa in sicurezza dell’arteria stradale che collega il quartiere Foce con l’uscita dell’autostrada e la frazione di Coldirodi, e la sistemazione dei marciapiedi disfatti dalle radici dei sempreverde, il Comune è intervenuto questa mattina incaricando la ditta Sanremo Piante di procedere alla ripiantumazione degli alberi.

Non è l’unico degli interventi che l’Amministrazione ha messo in campo sul fronte del verde pubblico. E’ in corso da mesi, infatti, ancor prima della clamorosa caduta del gigantesco Ficus in via Roma, un monitoraggio attento del patrimonio arboreo matuziano.

Secondo le analisi specialistiche dell’agromono di Palazzo Bellevue, solo nell’ultimo mese si è resa necessaria la potatura di ventiquattro Ficus Microphilla, l’abbattimento di diciassette essenze ed interventi per altri ventisei esemplari posti in strade e passaggi pubblici, finanziati in somma urgenza con 86 mila 800 euro.

Ad essere interessate in particolare sono state anche via Margotti, Panizzi e i Giardini Foce, dove trovano spazio nuovi tigli, mimose e brachychiton.