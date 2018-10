Sanremo. “Scelgo di passare nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia perché voglio continuare a dare il mio contributo, anche critico, alla mia città, senza quelle ingessature politiche a cui è di fatto costretto chi siede tra i banchi della maggioranza. In questi quattro anni, ho avuto modo di vedere e di apprezzare il modo in cui il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si è battuto, con grande onestà intellettuale e passione, per la nostra città, denunciando criticità e cercando di fare proposte concrete per migliorarla nell’interesse di tutti i sanremesi”.

Sono le prime parole pronunciate dalla consigliera comunale Antonella Basso dall’ufficializzazione del suo passaggio a Fratelli d’Italia. Eletta nel 2014 come indipendente del Partito Democratico, così spiega il suo spostamento nel gruppo di Luca Lombardi e Gianni Berrino: “Continuerò a dedicarmi alle mie battaglie locali per cui ho deciso di impegnarmi, la sanità e la frazione di Poggio. In questo modo di fare politica mi sono riconosciuta e mi riconosco appieno, così come riconosco e condivido i valori di Fratelli d’Italia e del presidente Giorgia Meloni, di un centrodestra moderno che guarda al futuro del Paese”.

“Ringrazio pertanto la federazione cittadini di Fratelli d’Italia, il capogruppo Lombardi e il collega consigliere Berrino di avermi dato l’opportunità di entrare a fare parte della squadra, senza pregiudizi e dimostrando quella libertà di pensiero, dote indispensabile per una politica davvero nuova che metta il cittadino al centro”. Lo dichiara Antonella Basso che ha deciso dopo aver lasciato di fatto la maggioranza oltre un anno fa, ha deciso ora di iscriversi a FdI e di entrare nel gruppo consiliare dello stesso partito”.

“Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi e il consigliere Gianni Berrino, oltre a esprimere “soddisfazione perché il gruppo in Comune potrà fare sentire ancora più forte la propria voce”, augurano buon lavoro alla collega. Soddisfazione esprime anche il portavoce cittadino Michele Gandolfi“.