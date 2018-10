Sanremo: da Bistrot del Sol una cucina fresca, genuina, come a casa

Sanremo. Bistrot del Sol è il piccolo ristorante del Solaro Sporting. Gestito da una splendida coppia, Claudio e Marina, offre una cucina genuina, fresca che mescola le specialità del territorio a quelle della terra di origine del suo oste, l’Abruzzo.

Qui è possibile trascorrere piacevoli serate in compagnia di tutta la famiglia, tra ravioli di borragine, gnocchi al Castelmagno, maltagliati integrali con porcini e ancora rostelle, porchetta e tanti altri tipi di carne da fare alla brace.

Il Bistrot ha aperto all’inizio di questa estate e si è già fatto conoscere da residenti e turisti che hanno anche apprezzato i menu speciali al baccalà che vengono proposti ogni venerdì.

Il ristorante, che affaccia sulla meravigliosa piscina del circolo del tennis sanremese, organizza anche serate a tema russo che omaggiano il paese natale di Marina. Quindi, piatti tipici, balli e giochi per momenti di assoluto divertimento.

Su richiesta si organizzano feste ed eventi privati. Non mancano le serate dedicate alla musica e al karaoke.

Bistrot del Sol, in via Solaro 111, è aperto tutte le sere dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica, invece, vi ospiterà anche a pranzo. Il giorno di chiusura? Il martedì. Per info e prenotazioni, chiama al +39 389.8245127.