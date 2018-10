Sanremo. Il Premio, vuole celebrare personalità del mondo musicale che si sono particolarmente distinte e Salvatore Adamo è tra i cantautori più affermati a livello internazionale con una lunghissima carriera segnata da tournée di grande successo ed è riconosciuto tra i più grandi venditori di dischi al mondo (centotrenta milioni).

“Vagonate di vinile” è un Premio nato da un’idea di Paolo Cattaneo, Carlo Lecchi e Mauro Paoluzzi produttore del disco “La vie comme elle passe” (1996) ed è stato attribuito all’artista il 5 ottobre 2017, a Milano, in occasione della presentazione del disco di Arianna Antinori che ha realizzato una versione rock del brano “La notte”. In quell’occasione purtroppo Adamo non ha avuto la possibilità di ritirare il Premio a causa di impegni lavorativi.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera alle 20.45 presso l’Hotel de Paris a Sanremo. A consegnare il riconoscimento sarà il presidente dell’Associazione Vinile Italiana, Carlo Lecchi con la partecipazione di Mauro Paoluzzi e Arianna Antinori. Fotografie di Raffaella Sottile

www.associazionevinileitaliana.it