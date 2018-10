“Sanremo con gusto”, menù a tema nei ristoranti: ecco dove

Sanremo. Dal 4 al 7 ottobre, in occasione di “Sanremo con gusto”, la manifestazione dedicata al mondo del cibo organizzata dalla rete di imprese Sanremo On, in più di venti ristoranti cittadini residenti e turisti potranno degustare menù a tema e piatti tipici.

Ecco i locali aderenti all’iniziativa: Ittiturismo Patrizia; La Pignese; Victory Morgana Bay; Glam Restaurant; Vela D’oro; Tahiti Ristorante; Flipper Ristorante; Mediterraneo; Le 4 Stagioni; Paolo & Barbara; Tipico Osteria; Ristorante Corallina Royal Hotel; Ristorante Da Nico’ ; Ristorante La Conchiglia; I Sapori Delle Due Isole; Ristorante Mare Blu; Ristorante Lido La Fontana; Osteria Del Marinaio; Dehor Del Marinaio; Friggitoria Al 61 ; Ristorante Magnolia – Hotel Paradiso; Ristorante Villa Sylva – Hotel Villa Sylva; Ristorante Via Veneto; 21 Pub & Bistrot; Big Ben Pub; Pane Amore E Fantasia; Paulo Food & Cafe; Sud Est Food & Cafe; Pasticceria San Romolo; Pasticceria Tropicana.