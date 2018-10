“Sanremo con gusto”, al Forte ciclo di conferenze per parlare di sostenibilità e sapori da proteggere

Sanremo. Nell’ambito di “Sanremo con gusto”, la kermesse organizzata da Sanremo On che per quattro giorni animerà la città nel segno dei sapori autentici d’Italia, il Forte di Santa Tecla ospiterà un ciclo di conferenze che parleranno di sostenibilità, approccio al territorio, di sapori e prodotti da proteggere, con focus sulla storia passata e presente dell’enogastronomia locale.

Nel dettaglio, giovedì 4 (ore 16.30), lo storico del territorio Alessandro Giacobbe parlerà de “L’esposizione agraria provinciale del 1868”; venerdì 5 (ore 16.30), i biologi marini e volontari Slow Food Maurizio Wurtz e Nadia Repetto discuteranno attorno a “Migranti e migrazioni: il viaggio dei cetacei nel mediterraneo”, sabato 6 (ore 15.30), con la collaborazione della Condotta Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi, sarà proiettato il filmato “Libereso Guglielmi, il seminatore di pensieri”.

Al termine (ore 17), saranno invece presentati i libri Cucinare con i ceci di Giovanna Voria e Per… Alice, ovvero storia delle storie di un angolo del Mediterraneo di Franco Russo. Entrambi i volumi (Edizioni dell’Ippogrifo) saranno presentati da Maura Ciociano.

In serata (ore 18.30), spazio alla rappresentazione artistica con “Il teatro in cornice” del Teatro dell’Albero che porterà in scena quattro monologhi tratti da grandi classici: Don Giovanni di Molière, Terrore e miseria del terzo Reich di Bertolt Brecht, Les liasons dangereuses di Christopher Hampton e Re Lear di William Shakespeare (attori: Enrico Manfredini, Dalia Lottero, Loredana De Flaviis e Paolo Paolino. Costumi, scenografia e regia: Carlo Senesi).

Infine, domenica 7 (ore 16.30) lo storico Alessandro Carassale del Dafist Università di Genova chiuderà la rassegna discutendo su “Biodiversità della Liguria: storia, recupero e valorizzazione delle risorse agro-alimentare”.