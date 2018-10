“Sanremo con gusto”, a Pian di Nave degustazioni e show cooking

Sanremo. Dal 4 al 7 ottobre, in occasione di “Sanremo con gusto”, Pian di Nave si trasformerà in un grande “villaggio” dei sapori e dei saperi d’Italia.

Per tutta la durata della kermesse sul mondo del cibo organizzata da Sanremo On, nella piazza sul mare prenderà vita quel percorso di colori e profumi del made in Italy che già lo scorso anno aveva conquistato i turisti stranieri. Più di 30 gli espositori, tra cui Regione Liguria e Confartigianato, che insieme alle eccellenze agroalimentari e alle tipicità artigianali del Bel Paese vedrà susseguirsi spettacoli culinari dimostrativi.

Si inizia oggi, giovedì 4 ottobre, (ore 18.00) con lo show cooking “Scuola di pesto al mortaio”, a cura di Marco Gagliolo e con la partecipazione dell’azienda. Martini Nino di Vessalico. La cucina diventerà spettacolo anche domani, venerdì 5 ottobre (ore 18.00) con “Le ricette di una volta: piatti poveri ricchi di storia”, a cura dell’Azienda agricola-Fattoria didattica Il Bey di Imperia, e sabato 6 ottobre (ore 17.00)con “Dal mare al piatto: le ricette del PingOne-Sfilettatura e preparazione del pescato ligure”, a cura di Salvatore Pinga dell’ Ittiturismo PingOne di Imperia.

Vera officina dei sapori saranno invece gli eventi successivi. Quindi, sempre sabato (ore 18.00) “Tutti i sensi del peperoncino: esperienza sensoriale nel mondo del piccante”, a cura dell’azienda agricola Vivi Piccante di Coldirodi; domenica 7 (ore 11.00) “Attenti a quei due: Parmigiano reggiano e birra artigianale”, a cura della società agricola Rizzi di Sissa Trecasali e Birrificio la Taverna del Vara di Torza. Mentre nel pomeriggio (ore 16.00), “Lavanda a tavola: il profumo della tradizione”, a cura dell’associazione Lavanda Riviera dei Fiori, e poi (ore 17.00) “Il chinotto di Savona: un piccolo frutto per una grande storia“, a cura di Marco Abaton della rete di imprese Chinotto nella Rete di Savona.

Gli appuntamenti sono promossi dalla società di comunicazione Totem eventi in collaborazione con l’associazione nazionale “La Compagnia dei sapori e accademia dei sapori” e saranno ospitati nel padiglione di Agenzia in Liguria.

