Sanremo. Si è svolta la tradizionale cerimonia in onore di San Michele Arcangelo patrono dei paracadutisti d’Italia. Presso la parrocchia San Rocco di Sanremo alla foce, sua eccellenza il vescovo Antonio Suetta coadiuvato dal parroco don Marco Moraglia ha officiato la messa organizzata dalla locale sezione dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia presieduta dal M.M Tommaso Russo.

Presenti i labari di tutte le associazioni d’arma e della famija sanremasca oltre a qualificate rappresentanze dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di stato e della marina militare. Tra le autorità civili il vicesindaco Costanza Pireri, l’assessore Mauro Menozzi e in rappresentanza della regione Liguria l’assessore al Turismo e trasporti Gianni Berrino.

di 12 Galleria fotografica San Michele Arcangelo









Dopo la messa il corteo guidato dal presidente MM Tommaso Russo si è diretto verso il cimitero monumentale dove è stata deposta una corona in memoria dei caduti in guerra ricordando in particolare i caduti sanremaschi. La cerimonia si è conclusa al grido di Folgore e i paracadutisti con le loro famiglie si sono diretti al ristorante Marinella per il tradizionale pranzo associativo.