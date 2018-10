Sanremo, CasaPound in corsa alle elezioni: Gianluca Covatta referente cittadino

Sanremo. Hanno dato il proprio “benvenuto” alla città con un striscione contro il crimine e il degrado piazzato nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Eroi.

CasaPound sbarca nella Città dei fiori guidato dall’ex candidato sindaco di Rinasce Sanremo (lista civica che prese l’1,33%) Gianluca Covatta.

E’ l’agente immobiliare matuziano che, nello scorso febbraio, aveva annunciato sulla propria pagina Facebook di aver aderito al movimento di ispirazione neofascista già attivo ad Imperia, il referente cittadino.

Covatta potrebbe essere anche il candidato sindaco della prima lista del partito di estrema destra che si presenta alle comunali della provincia di Imperia.

“Stiamo vagliando una rosa di due o tre nomi per presentarci alle amministrative del 2019″, commenta il coordinatore provinciale Matteo Diana. “Gianluca Covatta è il nostro admin della fanpage ed è tra i nomi in lizza per essere il nostro candidato”.