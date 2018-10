Sanremo. La Città dei Fiori si prepara a Capodanno aspettando “The Kolors”.

Sarà la giovane band pop rock napoletana ad accendere la notte del 31° dicembre. Un concerto gratuito che si svolgerà a Pian di Nave a partire dalle 22.30 e che nasce dalla sinergia tra Comune e Casinò.

«Siamo molti affezionati a questa città – dice il leader del gruppo Stash Fiordispino, che ha conosciuto Sanremo durante la 68esima edizione del Festival ritornandovi poi per SanremoYoung –. Qui abbiamo posato la pietra miliare delle nostre produzioni in lingua italiana che ci hanno permesso di avvicinarci alle persone di tutti i giorni, di avere un rapporto umano con la gente di questo Paese, anche la signora che fa la spesa. A Sanremo poi ci troviamo benissimo, qui si respira aria di musica tutto l’anno. La zona di via Matteotti e del Casinò è quella che abbiamo vissuto di più e ci piace moltissimo. Cosa ci viene in mente se pensiamo a Sanremo? Alle crudités di mare!».

Entusiasta il sindaco Alberto Biancheri: «Siamo davvero molto felici di avere a Sanremo “The Kolors” e di poter garantire a cittadini, turisti e soprattutto ai più giovani un Capodanno d’eccezione. Grazie al Casinò per il costante impegno dimostrato in questo periodo che ci permette di avere un’offerta davvero di livello, rivolta soprattutto ai ragazzi con una delle band più attese e seguite del momento. Un grande concerto gratuito, aperto a tutti, con cui salutare l’anno nuovo e che rappresenta uno degli eventi di punta della proposta natalizia della nostra città».

«E’ da febbraio, quando abbiamo visto i The Kolors sul palco del teatro Ariston e nel nostro teatro per il Dopofestival che abbiamo progettato un Capodanno Vip in piazza dedicato alla città di Sanremo – sottolinea Casinò Spa -. Abbiamo lavorato in sinergia con il Comune per centrare questo obbiettivo, in cui si deve leggere la grande attenzione che la nostra Azienda ha per il territorio per residenti e turisti. Siamo certi del gradimento del pubblico, soprattutto dei giovanissimi ma anche di tante famiglie che si troveranno in piazza a divertirsi. E ’ un evento che rende esclusivo il programma delle manifestazioni natalizie e che sicuramente porterà in città tanti fans rafforzando il brand ‘Sanremo città della musica’. Per il Casinò, che sta preparando gli eventi di fîne anno a Teatro e al Roof Garden per i suoi visitatori, è un altro modo per augurare un meraviglioso Capodanno a tutti».