Sanremo, cambia la viabilità in occasione della “Fiera di ottobre”

Sanremo. Il comandante del corpo di polizia municipale per consentire la realizzazione della consueta Fiera di ottobre ha emanato l’ordinanza dirigenziale n° 345 che disciplina la circolazione stradale in via Feraldi, Piazza Eroi Sanremesi, via Martiri della Libertà e C.so Mombello.

Domenica 14 ottobre perciò in via Feraldi – Piazza Eroi Sanremesi e via Martiri della Libertà (da galleria Francia a Piazza Eroi) vi sarà divieto di sosta e di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 4 alle 23. Sono esclusi da tale divieto i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza e gli operatori della fiera.

In Corso Mombello superiore invece vi sarà divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 5 alle 23. Sono esclusi da tale divieto i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza, taxi e gli operatori della fiera.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali

mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli Agenti

preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge.