Sanremo, Berrino e Lombardi (FdI): “Da oggi Antonella Basso in comune per occuparsi di sanità”

Sanremo. Questa mattina è stata depositata la lettera di adesione al gruppo Fratelli d’Italia da parte della consigliera Antonella Basso: “D’ora in poi siederà nei banchi del consiglio comunale a fianco di Gianni Berrino, che le ha ceduto l’incarico di vice capogruppo, e di Luca Lombardi ed entrerà a far parte della V Commissione Sanità”.

“Quella della consigliera Basso – dichiarano Lombardi e Berrino – è stata una decisione dettata, soprattutto, dal fatto di riconoscersi nel nostro modo di fare politica, un modus operandi caratterizzato dall’impegno da sempre profuso nella difesa dell’interesse pubblico e nella denuncia dell’immobilismo dell’amministrazione matuziana.

Conosciamo le sue qualità politiche ma soprattutto le sue competenze in materia sanitaria, un settore in cui ha sempre operato e delle cui criticità ha una profonda conoscenza (infatti, dal 1990 fino al 2015, anno della chiusura anche per l’inefficienza dell’attuale amministrazione, è stata caposala dei reparti di chirurgia ed urologia; attualmente è caposala del reparto medicina).

Assegnandole un posto in commissione Sanità abbiamo voluto dare alla consigliera Basso l’opportunità, meritata, di mettere a frutto questa sua esperienza, certi che porterà un prezioso contributo alla soluzione dei problemi che hanno gravato e continuano a gravare sulla sanità del nostro territorio. Un’opportunità che, peraltro, non le è mai stata data dal PD, il quale non l’ha mai coinvolta dal punto amministrativo nelle questioni sanitarie e non l’ha mai voluta nominare, neanche quando avrebbe potuto, membro della commissione sanità.

Per questo auguriamo alla nostra nuova collega di partito buon lavoro, convinti che grazie al suo impegno, alla serietà e alla competenza il nostro gruppo in Comune potrà avere più spazio e far sentire maggiormente la propria voce”.