Sanremo. E’ di tre mezzi coinvolti e quattro feriti di cui uno grave il bilancio dell’incidente stradale occorso verso le 16 in via Padre Semeria.

Secondo una prima ricostruzione una grossa berlina Mercedes, per cause da stabilire, ha invaso la corsia opposta ed ha travolto due mezzi a due ruote: un vespino con a bordo due coniugi ed una Harley Davidson condotta da un uomo. Quest’ultimo è il ferito più grave, trasportato in codice rosso all’ospedale Borea.

I due sullo scooter hanno riportato ferite lievi, così come l’automobilista, un francese di 50 anni, forse colpito da un malore o un colpo di sonno. Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze e l’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale