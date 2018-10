Sanremo, all’IIS Marconi tre incontri sulla dislessia

Sanremo. All’IIS Marconi, sotto la dirigenza della prof.ssa Anna Rita Zappulla, all’interno della settimana della dislessia promossa dall’AID (associazione italiana dislessia) – si sono tenuti tre incontri – due martedì 2 ottobre di cui uno in collaborazione con il Leo Club San Remo dal titolo: “Leo 4 Learning – accendiamo il potenziale dei ragazzi con DSA” ed “Emozioni in circolo” – incontro per docenti e studenti: affrontare le emozioni disfunzionali e sviluppare pensiero razionale e costruttivo.

Mercoledì 3 ottobre invece si è svolto “Aspetti emotivi e relazionali in adolescenza” incontro formativo per i docenti: come gestire criticità e cambiamenti. Con la guida della prof.ssa Gabriella Spano’ – quale referente DSA per la sede

di Imperia, alcune classi hanno poi partecipato alla giornata di lavori di venerdì 5 ottobre, presso il Palafiori di Sanremo.