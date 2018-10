Sanremo, Alessandro Condò si ritira da Forza Nuova e da candidato Sindaco

Sanremo. Alessandro Condò a deciso di ritirarsi da Forza Nuova e da candidato Sindaco, le sue dichiarazioni:

“Con questo comunicato è mia intenzione rendere noto quanto segue: nei giorni scorsi ho rassegnato le dimissioni da Coordinatore Provinciale di Forza Nuova, ritirando anche la mia candidatura a Sindaco.

Le ragioni di questa decisione sono da attribuirsi al fatto di voler lavorare in maniera differente da alcune mentalità che non coincidono con il nostro modo di pensare. Vorrei, anzi vorremmo, comunque ringraziare Forza Nuova per il percorso svolto insieme in questi mesi. Andremo avanti verso una sfida personale facendo tesoro delle esperienze maturate.

Una sfida condotta da un gruppo di amici con ideali e valori comuni che hanno deciso di dedicare il loro tempo per migliorare qualcosa in una realtà particolare, magari lontana da quella classica metropolitana, ma che ci sta a cuore come non mai ovvero quella della “nostra” Sanremo.

Il contesto socio politico cittadino, necessita a nostro modo di vedere, di modus operandi differenti da quelli che Forza Nuova è solita proporre, e che noi intendiamo invece adottare per portare avanti il nostro programma politico, finalizzato al poter dare il nostro contributo attivo e fattivo per cambiare Sanremo e liberarla da vecchie ed insane abitudini”.