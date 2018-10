Sanremo. Al via la campagna affissioni del Gruppo dei 100 a sostegno di Sergio Tommasini candidato sindaco.

In diverse vie di Sanremo, infatti, da oggi è possibile vedere il primo di una lunga serie di manifesti dedicati ai problemi della città che l’attuale amministrazione non è in grado di risolvere o dare un segnale forte.

Il manifesto affisso oggi riguarda l’emergenza sicurezza, argomento che ha visto la nostra città finire, purtroppo, sulle prime pagine dei giornali in cronaca nera.