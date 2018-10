Sanremo, al tennis club Solaro le finali del torneo nazionale a squadre over 45

Sanremo. Proseguono le iniziative sportive per “Sanremo città Europea dello Sport 2018” con la tre giorni di grande tennis al Solaro Sporting Club che entra nel vivo con gli incontri tra le quattro squadre finaliste del torneo nazionale over 45 che vedranno confrontarsi sui prestigiosi centrali in terra rossa gli atleti del T.C. GARDEN (Novate Milanese), del T.C. BOLZANO, T.C. PRATO “A” e del T.C. SPORTING LESA (Lesa Novara).

Grande soddisfazione del comitato organizzatore che con felicità ha risposto alla chiamata della Federazione Italiana Tennis per l’organizzazione del girone finale del torneo e dei tennisti che sono riusciti ad alternare momenti di grande agonismo a momenti di vero relax nel verde della collina del Solaro. Non sono mancate poi le visite nella città dei fiori con i partecipanti che hanno potuto godere della splendida atmosfera offerta da Sanremo in questo primo scorcio di autunno.

La prima giornata, con la disputa di due singolari ed un doppio, ha visto il TC Lesa prevalere sul TC Bolzano per 2 a 1 ed il TC Garden sul TC Prato con il medesimo risultato.

La seconda giornata, con la disputa di due singolari ed un doppio, ha visto il TC Lesa prevalere sul TC Prato per 2 a 1 ed il TC Garden sul TC Bolzano con il medesimo risultato.

Si preannunciano partite tiratissime tra il TC Lesa ed il Tc Garden che si contenderanno il titolo di campioni italiani nella finale di domenica, mentre Tc Prato e TC Bolzano si scontreranno per il terzo gradino del podio. Il torneo si concluderà con la cerimonia di premiazione.