Sanremo. Frutto di oltre 300 blitz tra il 2011 e il 2014 del nucleo anti abusivismo commerciale, 17 mila 783 patacche sono state distrutte questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale matuziana sotto la supervisione del funzionario Fulvio Asconio.

Borse, portafogli, occhiali, orologi, cappelli, cinture, ombrelli (n quantità industriale), accessori e giocattoli non conformi alla normativa europea: è questo il “bottino” sequestrato nel corso di questi anni, stoccato meticolosamente nei magazzini del Comune, e che è andato al macero.

di 11 Galleria fotografica Sanremo, al macero 17 mila patacche sequestrate dalla Municipale









Del valore nell’ordine delle migliaia di euro, la merce finita nell’autocompattatore di Amaie non era contraffatta. Più semplicemente non poteva essere venduta e può essere così disintegrata senza aspettare processi penali, proprio perché sequestrata ad ignoti, ovvero venditori abusivi che preferiscono darsi alla fuga (evitare la sanzione prevista di 5000 euro), lasciando la propria mercanzia nelle mani della Municipale.

Alcuni di questi prodotti, però, vengono salvati. Gli enti non profit infatti possono farne richiesta al comando dei vigili per destinarli in beneficenza.