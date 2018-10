Sanremo, al Golf degli Ulivi torna il Royal Hotel Golf Challenge

Sanremo. Sessant’anni di storia che si rinnovano.

E’ stata presentata questa mattina l’edizione 2018 del Royal Hotel Golf Challange, gara golfistica (attesi 140 partecipanti) che si terrà questo weekend presso il Circolo Golf degli Ulivi.

Nata per intrattenere e attirare turisti nel periodo invernale, la competizione amatoriale si è evoluta nella formula e nel dimensioni, diventando la gara con il montepremi tra i più alti a livello nazionale. Sponsor della manifestazione, oltre al Royal anche altri alberghi italiani che hanno convenzioni con campi golf e, tra gli altri, The Mall, l’outlet del lusso diretto dal general manager Giorgio Motta.

Alla conferenza stampa erano presenti Vittorio Bersotti, direttore Golf degli Ulivi, il consigliere comunale Franco Formaggini in rappresentanza del presidente del circolo Maiga, l’assessore Eugenio Nocita, il patron del Royal l’ingegner Varese, il consulente Marco Sarlo e il sindaco Alberto Biancheri.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre prenderà quindi il via la prestigiosa gara organizzata in collaborazione con Ia Società “Golftours T.D.” presso il Golf degli Ulivi, situato alle pendici delle colline e circondato da coltivazioni di ulivi con una deliziosa vista sul mare e praticabile tutto l’anno grazie al clima estremamente mite.

Precisione e attenzione sono le prerogative necessarie per superare con successo questo impegnativo percorso lungo 5.203 m. AI Circolo Golf degli Ulivi è stato assegnato a maggio 2016 l’ambito Riconoscimento Ambientale Federale ”Impegnati nel Verde Culturale Heritage-Patrimonio Storico, Artistico e Culturale”.

L’attesa competizione, presente con successo fin dagli anni ’50 nel calendario gare del Circolo Golf, è stata rivisitata nella sua veste attuale nel 2015 e vedrà una nutrita partecipazione di giocatori non solo del circolo della città, ma anche da fuori provincia e dal Principato di Monaco, a conferma dell’importante valenza che ha per il territorio.

Il format sarà una gara a coppie 36 buche Stableford con la possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica.

Gli alberghi co-sponsor saranno i seguenti: Villa d’Este di Cernobbio (CO), co-sponsor principale, Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano (BR), Hotel Splendide Royal di Lugano, Relais De La Costa di Porto Cervo (OT), Villa La Massa di Candeli (Fl), appartenenti alla The Leading Hotels of the World, e Verdura Resort di Sciacca (AG) del gruppo Rocco Forte Hotels.

I Golf co-sponsor, oltre al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, sono il Circolo Golf Ugolino di Impruneta (Fl), il Circolo Golf Villa d’Este di Montorfano (CO), il Golf Club Verdura di Sciacca (AG), il Pevero Golf Club di Porto Cervo (OT) e 1° San Domenico Golf di Savelletri di Fasano (BR).

The Mall, Astoria S.r.l., Mei S.r.l., San Bernardo S.p.A. e Selecta S.p.A. saranno invece le aziende co-sponsor.

Ad ogni vincitore saranno messi a disposizione interessanti premi da parte della Direzione del Royal Hotel, mentre gli alberghi co-sponsor offriranno soggiorni, ciascuno di due notti per due persone, e green fee sui loro percorsi.

Domenica 14 ottobre alle 20.30 verrà servita la cena di gala nella splendida cornice del Royal con la partecipazione dei giocatori, degli OSpiti e dei co-sponsor. Durante la premiazione non mancheranno poi simpatici omaggi per tutti i partecipanti.

Questa partnership di successo con il Circolo Golf degli Ulivi, Ie co-sponsorizzazioni di importanti eventi golfistici all’estero come il ”Grand Open Stockholm” al Salems Golfklubb di Stoccolma, il “KLM Open” al The Dutch di Spijk nei Paesi Bassi’, il “HMP Golf Tournament” in Svezia, il ”Golf Tournament 020 Golf Club” in Lettonia, il ”Ladies Chaptain” al Dolder Golf Club di Zurigo, ‘il “PWC Golf Tournament Lipperswil” in Svizzera, il “Golf Challenge Hotel Splendide Royal”a Lugano e in Italia, la ”Coppa Royal Hotel Sanremo 2017”a ”La Pinetina Golf Club” di Appiano Gentile (CO), il ”Torneo Royal Hotel Sanremo 2017” al “Golf Club Carimate” di Carimate (C0), la ”Coppa Royal Hotel Sanremo 2017″ al “Circolo Golf Torino La Mandria”di Fiano (TO), la ”Coppa Royal Hotel Sanremo 2018” al Golf Club Ambrosiano” di Bubbiano (Ml), il ”Torneo Royal Hotel Sanremo 2018” al Golf Club Carimate” di Carimate (CO), la ”Coppa Royal Hotel Sanremo 2018” al ”Menaggio & Cadenabbia Golf Club” di Grandola ed Uniti (CO), di trofei al ”Golf Club Garlenda” di Garlenda (SV), di gare con l’Associazione Arkè Onlus” al “Golf Club Le Betulle” di Biella, al ”Golf Club del Cervino” a Breuil (A0) e al “Golf Club Gressoney Monterosa” d’i Gressoney-Saint-Jean (A0), il 4° Gran Prix Sanremo 2018” al Circolo Golf degli Ulivi, di regate internazionali come la ”Dragon Cup”, Ia “Giraglia Rolex Cup”, il “Campionato del Mondo Classe 420” e ill ”15 Meters Class Trophy 2018” con Io Yacht Club Sanremo, di gare lippiche con la Società Ippica Sanremo e Ia co=sponsorizzazione di eventi culturali riconfermano l’interesse da parte del Royal Hotel Sanremo ad essere sostenitore di primaria importanza per gli happening di sport, intrattenimento e cultura della Riviera dei Fiori.

La collaborazione con gli alberghi ed i prestigiosi Golf Club che partecipano al Royal Hotel Golf Challenge testimonia infine la forte motivazione a creare un network di hotel di lusso legati ad una catena e di prestigiosi Golf Club con finalità di scambio di clientela, contatti ed esperienze per favorire nuove sinergie ed attività di co-marketing.