Sanremo, al Circolo Golf degli Ulivi va in scena “Palla d’Oro & d’Argento”

Sanremo. Sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre si è svolta la Palla d’Oro & d’Argento una 36 buche medal per la prima categoria e una 36 buche stableford per la seconda categoria.

Palla d’Oro & d’Argento

Sabato 27 e domenica 28 ottobre

36 buche medal 1^ cat – 36 buche stableford 2^ cat.

1ª Categoria 0/15 lim.

1° Lordo Matteo Natoli 137 (69 + 68)

1° Netto Flavio Grassi 126 (64 + 62)

2° Netto Andrea Russiello 138 (69 + 69)

2ª Categoria 16/36 lim.

1° Netto Maurizio Del Torto 75 (36 + 39)

2° Netto Luigi Domolo 69 (34 + 35)

Premi Speciali

1° Signore Elena de Col 68 (36+32)

1° Seniores Lorenzo Noveri 71 (39+32)

Suppletiva:

1° Netto Franco Formaggini 36

2° Netto Luigi Domolo 35

1° Senior Roberta Fassola 34

Giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 novembre si giocherà la gara No-Bruxo su 72 buche. La formula

della competizione prevede per ogni giornata una gara singola medal per la prima categoria e stableford per la

seconda categoria e la terza categoria.