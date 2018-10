Imperia. Il liceo Amoretti è ancora una volta in prima linea con un progetto biennale Erasmus + KA2 interamente finanziato dall’Unione Europea, che coinvolge oltre alla scuola italiana, anche una scuola norvegese di Bergen e una polacca di Kamienna Gora.

Il progetto “Sites of Community Interest” vede quest’anno coinvolta la classe IIIA del Liceo Linguistico, che si trova in questo momento in Polonia impegnata nella visita del Parco nazionale di Karkonosze e di alcuni di luoghi di interesse ambientale.

Uno degli obiettivi, infatti, è quello di conoscere e confrontare siti di particolare interesse ambientale delle tre province di provenienza degli alunni. I ragazzi sono ospitati in famiglia e pertanto avranno l’occasione di esercitare la lingua inglese, di immergersi nella cultura del paese ospitante, di intrecciare rapporti di amicizia con i compagni polacchi e crescere nella consapevolezza di essere tutti cittadini europei. A marzo gli studenti imperiesi hanno ospitato i compagni polacchi e sono stati a loro volta ospitati ad aprile dagli studenti norvegesi.

Ad aprile del prossimo anno gli alunni imperiesi ospiteranno i compagni norvegesi e a giugno avrà luogo ad Imperia l’incontro finale tra i docenti dei tre paesi. Lo scambio degli studenti attualmente in Polonia è stato preceduto a settembre da un incontro di progetto degli insegnanti coinvolti, Fulvia Amoretti, Mirella Semeria, Claudia Giordano e Maura Ricca.

Le informazioni sulle tre scuole coinvolte si possono trovare sul sito internet: https://italiapolonianorvegia.webnode.it/