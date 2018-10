Sanremo, 15 mezzi rimossi dal carro attrezzi verranno demoliti entro 3 mesi se non ritirati dai proprietari

Sanremo. Ci sono 15 veicoli presso il Garage Olimpia di via Zeffiro Massa che aspettano di essere ritirati dai legittimi proprietari. Si tratta per lo più di automobili (diverse targate francesi e una bulgara) e qualche scooter che, in passato, sono state rimosse con il carro attrezzi dietro disposizione della polizia locale, per violazioni al Codice della Strada.

Se i legittimi proprietari non ritireranno i mezzi entro tre mesi da oggi, questi verranno demoliti. A questo link l’elenco completo dei veicoli e dei loro intestatari.