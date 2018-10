Sanremese-Savona, mister Lupo: “Vincere il derby al 90’ è come fare l’amore”

Sanremo. Derby spettacolo al “Comunale” per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie D. Con le reti di Fall e Gagliardi la Sanremese supera 2-1 il Savona in rimonta e accede agli ottavi dove se la vedrà con il Casale.

Nel dare spazio a chi ha giocato di meno mister Lupo non rinuncia ai titolarissimi Manis, Spinosa e Molino. In difesa spazio a Montanaro e Sadek, nel reparto avanzato c’è Gagliardi.

“Un gol così al 90’ nel derby è come aver fatto l’amore, un’emozione unica, bellissima – ha dichiarato al termine della partita un mister Lupo visibilmente emozionato – ringrazio i ragazzi perché mi stanno regalando delle emozioni stupende, ringrazio il pubblico perché sull’1-0 ci è stato vicino, c’era una bella atmosfera stasera allo stadio. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato che sono uomini veri, sia chi è partito dall’inizio, sia chi è subentrato. Il giudizio sul loro atteggiamento è molto positivo, abbiamo giocato contro una squadra che mi ha impressionato. Non era facile e tutti hanno dato quello che avevano”.