Sanremese, periodo di prova con l’Hellas Verona per Riccardo Coccoluto

Sanremo. Doppio riconoscimento per il giovane talento della Sanremese, Riccardo Coccoluto, classe 2004. Il calciatore biancoazzurro dopo essere stato invitato dal Carpi, sosterrà un periodo di prova con la prestigiosa maglia dell’Hellas Verona.

Coccoluto si recherà nella città scaligera mercoledì 10 ottobre per svolgere una serie di allenamenti e amichevoli con i gialloblù. Per la Sanremese, si tratta di un ulteriore riconoscimento per il buon lavoro svolto nella crescita dei giovani.