Sanremo. I festeggiamenti del santo patrono San Romolo, protettore della città dei fiori, sono proseguiti nel pomeriggio al teatro del Casinò dove è stato presentato libro di Giancarlo Rilla “Verezzo – Storie di santi, di codici e di caravagni” e si è svolta la tradizionale cerimonia col conferimento dei Premi San Romolo e la proclamazione dei cittadini benemeriti.

La città ha perciò omaggiato i suoi figli più illustri e meritevoli alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, il questore Cesare Capocasa, la Famija Sanremasca. Quest’anno la nomina di “benemerito” è stata attribuita ai coniugi Elsa Ausenda e Marco Renato Carlo, che hanno donato alla città il Bronzo della Vittoria, tornato a levarsi sul piedistallo granitico del monumento ai Caduti di corso Mombello.

Un atto d’amore della signora Elsa, la quale ha esaudito un desiderio del marito, combattente negli Alpini e recentemente scomparso, rendendo omaggio a Sanremo, alla sua storia e a tutti coloro che hanno sacrificato la vita in guerra. La coppia di ex commercianti matuziani, titolari dell’ex armeria di via Roma. Rimasti senza eredi, hanno anche donato alla Lilt l’immobile divenuto sede del centro di assistenza della sezione sanremese della Lega italiana contro la lotta ai tumori.

I Premi San Romolo sono stati invece riservati a Enzo e Piero Fogliarini per l’imprenditoria; a Daniele Moraglia per lo sport; ad Alberto Guglielmi Manzoni per la cultura e a Paolo Alberti per le attività sociali.

I festeggiamenti continueranno domani con la tradizionale “Fiera di ottobre” in piazza del mercato e con il VIII concerto di San Romolo a cura del Circolo Ligustico che si terrà al teatro della Casa da Gioco, alle 16.30. Le celebrazioni si concluderanno mercoledì 31 alle 18.15 con la santa messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e di tutta la Città di Sanremo a San Siro.