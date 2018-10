San Bartolomeo al Mare, al nido Abbracciaperte agevolazioni anche per le famiglie non residenti

San Bartolomeo al Mare. Buone notizie per le famiglie del Golfo Dianese che iscrivono i loro bambini all’asilo nido Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare: grazie a una recente delibera della Giunta comunale, sarà possibile compilare e presentare il modello ISEE anche se non si è residenti nel comune.

In questo modo le famiglie che hanno iscritto i propri figli all’asilo nido comunale, potranno accedere alle agevolazioni previste in termini di riduzione sulla retta anche se non hanno la residenza a San Bartolomeo al Mare. “Rimaniamo in tema con il nome dell’asilo, Abbracciaperte, perché abbracciamo e accogliamo tutti - spiega Maria Giacinta Neglia, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali – Soprattutto le famiglie bisognose di aiuto che hanno la necessità di usufruire di una struttura all’avanguardia come questa“.

L’asilo nido comunale Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare, gestito in collaborazione con la Cooperativa Jobel, è aperto tutto i giorni, festivi esclusi e ospita fino a 24 bambini, anche nel periodo estivo. “Il fatto che attualmente ci siano 21 bambini iscritti e che nella stagione estiva si lavori a pieno regime – continua Neglia – evidenzia quanto sia utile, in una paese turistico come il nostro, una struttura all’avanguardia come Abbracciaperte, che ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla regione“.