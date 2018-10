Saccheggiano tre supermerati: tre straniere denunciate dai carabinieri di Ventimiglia

Ventimiglia. Giovedì pomeriggio i carabinieri hanno denunciato a piede libero tre donne di età compresa tra i 48 e i 53 anni, tutte straniere e residenti in Francia, per aver commesso furti in tre supermercati, due di Camporosso e uno di Roverino, frazione di Ventimiglia.

Le donne sono state fermate dai militari dopo che il responsabile di uno dei supermercati saccheggiati le aveva messe in fuga, avvertito da un secondo supermercato dove le tre ladre erano state viste mentre nascondevano generi alimentari sottratti dagli scaffali. Alla vista dei militari, le donne si sono messe in fuga abbandonando un carrello colmo di merce.

I carabinieri hanno bloccato le stranieri, una delle quali già nota alle forze dell’ordine per lo stesso tipo di furto. A bordo dell’auto delle donne, i militari hanno trovato altri prodotti alimentari, rubati da un negozio di Roverino.

Le donne sono state denunciate in stato di libertà e la merce, del valore di circa 300 euro, restituita ai legittimi proprietari.