Rocchetta Nervina. Un pensionato di 70 anni, residente a Rocchetta Nervina, è stato arrestato nella serata di ieri dai poliziotti del commissariato di Ventimiglia perché trovato in possesso di un chilo di marijuana.

L’uomo, con precedenti penali, ha realizzato, nella propria abitazione, una vera e propria fabbrica in cui coltivare, produrre ed essiccare la droga. A scoprire l’attività illecita del pensionato, sono stati gli agenti che, attraverso una serie di appostamenti, hanno raccolto e documentato elementi sufficienti per suffragare i sospetti iniziali che avevano avviato l’indagine.

E’ scattata così la perquisizione dell’abitazione in cui il 70enne vive da solo, di due baracche e una casa agricola. Qui i poliziotti hanno trovato e sequestrato quasi un chilo di marijuana già sminuzzata e disposta con cura in alcuni contenitori per agevolare il processo di essiccazione, oltre a una quindicina di grammi di sostanza già pronta all’uso e ad un deumidificatore che dimostra la “professionalità” nella preparazione della sostanza per ottenere un prodotto finale adatto al consumo.

Novecento grammi di sostanza stupefacente sono stati consegnati ai laboratori chimici dell’A.R.P.A.L. di Imperia che effettueranno analisi strumentali per stabilire la quantità precisa di principio attivo, individuando tutte le eventuali sostanze chimiche presenti.